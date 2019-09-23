Россия планирует снизить добычу в сентябре так, чтобы выполнить условия соглашение ОПЕК+ - Новак

Россия в сентябре планирует выполнить условия соглашения по снижению нефтедобычи ОПЕК+.
"Мы ожидаем в соответствии с установленными параметрами, квотами и соглашениями до конца месяца в среднем", - ответил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на вопрос об ожиданиях ведомства касательно сокращения добычи в сентябре.
"Да",- сказал он на вопрос о том, идет ли речь о сокращении на 228 тыс. баррелей в сутки.
Добыча нефти в России в первую половину сентября была на уровне 1,538 млн тонн в сутки, или 11,27 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 100 тыс. тонн больше объемов, установленных сделкой ОПЕК+, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.
Согласно договоренностям об ограничении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК, Россия должна сократить производство нефти на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года и сохранять его на уровне 11,17 млн б/с. Таким образом, в первую половину сентября Росси смогла выполнить обязательства по ОПЕК+ лишь на 57%.
В мае-июле Россия резко снизила добычу нефти из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" и приостановки прокачки по нему. В августе страна стала интенсивно наращивать производство. В результате, в первые дни сентября добыча нефти достигла 11,34 млн б/с. Постепенно она начала снижаться.
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