В Пекине считают важным сохранение диалога между США и талибами

МИД КНР в понедельник заявил, что и США, и движению "Талибан" необходимо не упустить возможностей для переговорного процесса между сторонами, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуана.

По его словам, в Пекине "надеются, что США и афганский "Талибан" будут сохранять динамику переговоров".

Кроме того, МИД КНР выразил поддержку межафганскому диалогу с целью как можно скорее добиться мира и стабильности в Афганистане.

СМИ отмечают, что такие заявления прозвучали после того, как делегация движения "Талибан" посетила Китай и провела переговоры с высокопоставленными чиновниками этой страны по проблеме мирного процесса в Афганистане.

"Делегация политического офиса "Талибан" из девяти членов совершила поездку в Китай под руководством политического заместителя лидера движения муллы Барадара Ахунда и встретилась сегодня со специальным посланником Китая и его делегацией в Пекине", - написал в воскресенье представитель талибов Сухайль Шахин в Twitter.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами "Талибана", а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с талибами из-за продолжающейся террористической деятельности движения.

В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями.

После того, как Трамп аннулировал итоги переговоров делегаций США и талибов, представители движения посетили Москву, Тегеран и Пекин.