Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8739 RUR   0.0266 GBR   2.1224 TRY   0.2962

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 -0.04 Brent 64.28 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.09.2019 17:03

Транспортное судно ВМС США покинуло Черное море

Быстроходное транспортное судно ВМС США USNS Yuma ("Юма") после девятидневного пребывания в понедельник покинуло его акваторию, сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.

"Вспомогательное судно Командования морских перевозок покинуло Черное море после завершения плановых операций, которые осуществлялись с 14 по 23 сентября, - говорится в сообщении. - Судно совершило заходы в порты Украины и Болгарии".

При этом отмечается, что корабли 6-го оперативного флота "регулярно заходят в Черное море в целях поддержки союзников и партнеров в регионе".

Как сообщалось, сразу после захода в акваторию Черного моря американского быстроходного транспорта-катамарана Yuma за его передвижением начали следить российские военные.

"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорилось в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Полное водоизмещение вспомогательного судна, предназначенное для обеспечения задач Корпуса морской пехоты США, составляет 2400 тонн, длина - 103 метра. Оно способно развивать скорость до 80 км/час. Судно может перевозить до 300 морских пехотинцев и 550 тонн различной военной техники, в том числе боевые машины пехоты и танки. На нем также имеется вертолетная посадочная площадка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВМС, ЧЕРНОМОРЬЕ, КОРАБЛЬ


Похожие новости


К берегам Европы направляется авианосная ударная группа ВМС США Атомная подлодка ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" вышла из Гибралтара, взяв курс на Восточное Средиземноморье Самолет ВМС США потерпел крушение юго-восточнее Окинавы США и Южная Корея проведут 16-26 октября совместные военно-морские учения у берегов Корейского полуострова Президент Азербайджан принял министра ВМС США Украинский и американский корабли отработали в Черном море взаимодействие по стандартам НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]