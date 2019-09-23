Транспортное судно ВМС США покинуло Черное море

Быстроходное транспортное судно ВМС США USNS Yuma ("Юма") после девятидневного пребывания в понедельник покинуло его акваторию, сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.
"Вспомогательное судно Командования морских перевозок покинуло Черное море после завершения плановых операций, которые осуществлялись с 14 по 23 сентября, - говорится в сообщении. - Судно совершило заходы в порты Украины и Болгарии".
При этом отмечается, что корабли 6-го оперативного флота "регулярно заходят в Черное море в целях поддержки союзников и партнеров в регионе".
Как сообщалось, сразу после захода в акваторию Черного моря американского быстроходного транспорта-катамарана Yuma за его передвижением начали следить российские военные.
"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорилось в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
Полное водоизмещение вспомогательного судна, предназначенное для обеспечения задач Корпуса морской пехоты США, составляет 2400 тонн, длина - 103 метра. Оно способно развивать скорость до 80 км/час. Судно может перевозить до 300 морских пехотинцев и 550 тонн различной военной техники, в том числе боевые машины пехоты и танки. На нем также имеется вертолетная посадочная площадка.
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