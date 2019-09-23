Володин на встрече с Назарбаевым отметил вклад первого президента Казахстана в развитие российско-казахстанских отношений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в понедельник передал казахстанскому лидеру приветствия и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

"Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми", - сказал Володин, обращаясь к Назарбаеву.

Спикер Госдумы добавил, что в этом году Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в Нур-Султане, уделили внимание гораздо больше стран, чем год назад.

"Наши отношения - пример для всех государств, какие отношения должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - заявил в свою очередь Назарбаев.

Володин находится с рабочим визитом в Нур-Султане для участия в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

Темой нынешнего форума является партнерство в рамках "Большой Евразии". Инициаторами такого формата парламентского диалога являются спикеры парламентов России и Республики Корея.

Как сообщили ранее в пресс-службе Госдумы, в Совещании, которое состоится 24 сентября, участвуют руководители парламентов около 60 стран, в том числе 41 спикер и 11 вице-спикеров. Также в межпарламентском форуме в Нур-Султане примут участие представители 13 международных парламентских организаций.