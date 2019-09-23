По итогам консультаций президента Израиля с Нетаньяху и Ганцем может определиться будущий израильский премьер

Президент Израиля Реувен Ривлин в понедельник проведет с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции Бенни Ганцем встречу, по итогам которой может быть принято решение, кому из них будет поручено формирование нового правительства, сообщает израильская газета Jerusalem Post.
Встреча пройдет за закрытыми дверями.
При этом, по мнению наблюдателей, шансы нынешнего премьера остаться у власти несколько улучшились. Это произошло после того, как трое представителей списка арабских партий пошли наперекор поддержавшему Ганца большинству коллег и объявили о том, что не поддержат его кандидатуру.
Ривлин рассчитывает, что Нетаньяху и Ганцу удастся сформировать правительство единства. Нетаньяху эту идею поддерживает, однако заявляет, что не видит Ганца его главе кабинета. Если правительство единства сформировать не получится, то президент может предложить одному из лидеров сформировать правительство в течение шести недель, но в случае, если и это не удастся, то такое же предложение будет направлено другому лидеру. Если же случится тупик, то кнессет будет распущен и объявлены новые выборы.
Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. Для формирования коалиции большинства необходимо согласие минимум 61 депутата. Однако "Ликуд" прошла в Кнессет с 31 местом, а оппозиционная "Кахоль-Лаван" - с 33 местами. Левоцентристский блок вместе со списком арабских партий улучшили свои результаты на этих выборах, вместе у них 57 мест. У правых партий - 55 мест.
Какая из двух сил в Израиле придет к власти, во многом зависит от партии "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана. Именно его партия отказалась присоединиться к коалиции Нетаньяху по итогам апрельских выборов. По итогам подсчетов голосов, на данный момент у этой партии восемь мест в Кнессете.
Как сообщает Times of Israel, Либерман заявил, что не собирается поддерживать ни кандидатуру Ганца, ни Нетаньяху. По его словам, он не хочет поддерживать Нетаньяху, поскольку тот сформирует правительство из ультраортодоксальных и "мессианских" национально-религиозных партий. Ганца он не хочет поддерживать потому, что тот также не исключает формирования правительства с ультраортодоксальными партиями и со списком арабских партий.
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