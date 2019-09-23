Кишинев запросил у Вашингтона и Лондона данные о местонахождении Плахотнюка - Додон

Молдавия направила запрос в США и Великобританию для выяснения местонахождения лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, к которому предъявляют претензии и российские следственные органы,

В интервью телеканалу "Россия24" президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что после смены руководства Генпрокуратуры следствие по делам, которые долгие годы откладывались, "сейчас идет полным ходом". "За последние несколько недель сняли иммунитет пятерым депутатам, которые были вовлечены в разные схемы. Я не хочу вмешиваться в работу Генпрокуратуры и следственных органов, но там идет очень серьезная работа", - сказал президент республики.

Додон рассказал, что было создано несколько парламентских комиссий по расследованию дел, касающихся приватизации, вывода миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, концессии по аэропорту Кишинева.

Отвечая на вопрос о местонахождении Плахотнюка, он сказал: "Что касается имущества - здесь наложен арест на имущество всех тех, кто был вовлечен в разные коррупционные схемы прошлых лет. На вопрос - где находятся фигуранты этих уголовных дел - мы, конечно, запросы соответствующие в следственные органы сделали и в США, и Англию, и другие государства, с которыми у нас установлены дипотношения".

При этом президент Молдавии убежден, что "в современном мире кому-то скрываться очень тяжело". "Только, если получат какое-то убежище в какой-то стране. Насколько мы знаем, фигуранты этих дел политическое убежище еще не получили. Работа в этом направлении ведется", - отметил он

Додон рассказал, что "парламентская комиссия сделала предварительное заявления по краже (миллиарда долларов) о том, что компания Плахотнюка является бенефициаром кражи, но дальше нужно работать прокурорам".

"Отдельное уголовное дело открыто по узурпации власти. В период, когда было двоевластие, все понимают, что со стороны Демократической партии и ее руководства власть было узурпирована, потому что было легальная власть - парламентское большинство. По этому направлению ведется работа со стороны прокуратуры", - сказал президент Молдавии.

Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с председателя Демпартии, а в конце июля сдал депутатский мандат.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года, Следственный комитет России обвинил Плахотнюка в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

В феврале 2019 году МВД России обвинило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.

В конце июля Следственный департамент МВД России потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от Демпартии Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, бывшего лидера Демпартии подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года.