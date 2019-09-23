Педерсен обсудил с главой МИД Сирии остающиеся вопросы по формированию Конституционного комитета

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в положительном ключе охарактеризовал переговоры с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом, посвященные созданию Конституционного комитета арабской республики.

"У меня была очень положительная встреча с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом и обсуждение оставшихся вопросов, (решение которых - ИФ) приведет к формированию Конституционного комитета", - написал спецпредставитель в твиттере.

"Также я общался сегодня с председателем (оппозиционной - ИФ) Сирийской национальной коалиции Насером Харири, и у нас были очень положительные дискуссии. Я сообщу о ходе дискуссий генсеку (ООН - ИФ)", - добавил Гейр Педерсен.

Ранее в сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что последние вопросы формирования конституционного комитета Сирии будут вскоре урегулированы.

16 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров в Анкаре с лидерами Турции и Ирана заявил, что состав конституционного комитета Сирии полностью определен.