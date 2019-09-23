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Дальнее зарубежье 23.09.2019 18:03

Педерсен обсудил с главой МИД Сирии остающиеся вопросы по формированию Конституционного комитета

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в положительном ключе охарактеризовал переговоры с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом, посвященные созданию Конституционного комитета арабской республики.

"У меня была очень положительная встреча с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом и обсуждение оставшихся вопросов, (решение которых - ИФ) приведет к формированию Конституционного комитета", - написал спецпредставитель в твиттере.

"Также я общался сегодня с председателем (оппозиционной - ИФ) Сирийской национальной коалиции Насером Харири, и у нас были очень положительные дискуссии. Я сообщу о ходе дискуссий генсеку (ООН - ИФ)", - добавил Гейр Педерсен.

Ранее в сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что последние вопросы формирования конституционного комитета Сирии будут вскоре урегулированы.

16 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров в Анкаре с лидерами Турции и Ирана заявил, что состав конституционного комитета Сирии полностью определен.

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Тэги: ООН, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]