Дипломаты РФ и Саудовской Аравии готовят визит Путина в Эр-Рияд

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве Раидом Кримли предстоящий в октябре визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре с.г. визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Саудовскую Аравию, включая график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном сайте в понедельник.

Также уточняется, что в ходе встречи были затронуты "темы региональной повестки дня с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива".