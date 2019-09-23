Дипломаты РФ и Саудовской Аравии готовят визит Путина в Эр-Рияд

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве Раидом Кримли предстоящий в октябре визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре с.г. визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Саудовскую Аравию, включая график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном сайте в понедельник.
Также уточняется, что в ходе встречи были затронуты "темы региональной повестки дня с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива".
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