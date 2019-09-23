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Дальнее зарубежье 23.09.2019 18:45

Дипломаты РФ и Саудовской Аравии готовят визит Путина в Эр-Рияд

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве Раидом Кримли предстоящий в октябре визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре с.г. визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Саудовскую Аравию, включая график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном сайте в понедельник.

Также уточняется, что в ходе встречи были затронуты "темы региональной повестки дня с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]