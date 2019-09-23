Афганские военные очистили от террористов провинцию Бадахшан - спикер парламента Афганистана

Председатель нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахман Рахмани заявил об успешных военных операциях афганских военных против боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) и "Исламского государства" на севере и востоке страны.

"Мы уверяем, что наши вооружённые силы уже начали свои операции на севере и востоке Афганистана, где проходит граница, провинция Бадахшан полностью очищена от талибов и ИГИЛ, операция идет в провинции Тахар", - сказал Рахмани в понедельник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в казахстанской столице.

Володин находится с рабочим визитом в Нур-Султане для участия в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

Темой нынешнего форума является партнерство в рамках "Большой Евразии". Инициаторами такого формата парламентского диалога являются спикеры парламентов России и Республики Корея.

Как сообщили ранее в пресс-службе Госдумы, в Совещании, которое состоится 24 сентября, участвуют руководители парламентов около 60 стран, в том числе 41 спикер и 11 вице-спикеров. Также в межпарламентском форуме в Нур-Султане примут участие представители 13 международных парламентских организаций.