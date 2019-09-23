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ТЭК 23.09.2019 16:20

Китай в январе-августе увеличил добычу угля на 4,5%

Производство угля в Китае в январе-августе выросло на 4,5% относительно того же периода 2018 года и достигло 2,41 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце показатель увеличился на 5% в годовом выражении - примерно до 320 млн тонн. Таким образом, темпы подъема существенно замедлились по сравнению со скачком добычи на 12,2% в июле.

Импорт угля в августе вырос на 14,9% и достиг 32,95 млн тонн (в июле подъем составлял 13,4%). За восемь месяцев текущего года КНР ввезла 220,28 млн тонн, что на 8,1% превышает объем поставок за аналогичный период годом ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, УГОЛЬ, ДОБЫЧА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]