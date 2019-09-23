Китай в январе-августе увеличил добычу угля на 4,5%

Производство угля в Китае в январе-августе выросло на 4,5% относительно того же периода 2018 года и достигло 2,41 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце показатель увеличился на 5% в годовом выражении - примерно до 320 млн тонн. Таким образом, темпы подъема существенно замедлились по сравнению со скачком добычи на 12,2% в июле.

Импорт угля в августе вырос на 14,9% и достиг 32,95 млн тонн (в июле подъем составлял 13,4%). За восемь месяцев текущего года КНР ввезла 220,28 млн тонн, что на 8,1% превышает объем поставок за аналогичный период годом ранее.