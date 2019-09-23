Володин отметил важность участия Афганистана в качестве наблюдателя в ПА ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахмана Рахмани участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности в Ереване.

"Парламент Афганистана активно участвовал в работе ПА ОДКБ в статусе наблюдателя. Нам крайне важно знать, насколько вам интересен этот формат и будете ли принимать в нем участие", - сказал Володин в понедельник на встрече с Рахмани в казахстанском Нур-Султане.

Спикер Госдумы отметил, что "события в Сирии привели к тому, что боевики переместились в Афганистан", и это один из вопросов, требующих обсуждения.

Также Володин пригласил Рахмани посетить Москву с официальным визитом. Кроме того, он выразил надежду, что стороны смогут пообщаться в октябре в Стамбуле на международной конференции по безопасности.

Рахмани принял приглашения Володина и планирует участвовать в качестве наблюдателя в ПА ОДКБ в ноябре. Он также выразил желание приехать в Москву для укрепления сотрудничества с РФ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.