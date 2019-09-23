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СНГ 23.09.2019 19:34

Володин отметил важность участия Афганистана в качестве наблюдателя в ПА ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахмана Рахмани участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности в Ереване.

"Парламент Афганистана активно участвовал в работе ПА ОДКБ в статусе наблюдателя. Нам крайне важно знать, насколько вам интересен этот формат и будете ли принимать в нем участие", - сказал Володин в понедельник на встрече с Рахмани в казахстанском Нур-Султане.

Спикер Госдумы отметил, что "события в Сирии привели к тому, что боевики переместились в Афганистан", и это один из вопросов, требующих обсуждения.

Также Володин пригласил Рахмани посетить Москву с официальным визитом. Кроме того, он выразил надежду, что стороны смогут пообщаться в октябре в Стамбуле на международной конференции по безопасности.

Рахмани принял приглашения Володина и планирует участвовать в качестве наблюдателя в ПА ОДКБ в ноябре. Он также выразил желание приехать в Москву для укрепления сотрудничества с РФ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ОДКБ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]