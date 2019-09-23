Поставки азербайджанского газа в Италию по TAP ожидаются в III квартале 2020г - консорциум

Поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Италию могут начаться в III-ем квартале 2020 года, считает управляющий директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati).
«TAP является приоритетом нынешнего правительства Италии. Газ может попасть в Италию в третьем квартале 2020 года», - заявил Шиппати, слова которого цитирует итальянское издание «Agenzia Nova».
По данным консорциума TAP, на начало сентября 2019 года работы по проекту строительству трубопровода выполнены более, чем на 88,8%, включая инженерные закупки и строительство.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год.
Поставки азербайджанского газа в Европу по TAP ожидаются в 2020 году.
Н.Аббасова
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии проводят совместные учения
Азербайджанский военный заблудился в Карабахе и был убит армянской стороной - Минобороны
Азербайджан считает Китай приоритетным направлением внешний политики - посол КНР в Баку
Минтруда Азербайджана купит у SARAY-H квартиры для инвалидов Карабахской войны на $2,2 млн
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Пилот из Белоруссии оштрафован в связи с июльским крушением Ми-2 в Адыгее
Педерсен обсудил с главой МИД Сирии остающиеся вопросы по формированию Конституционного комитета
Кишинев запросил у Вашингтона и Лондона данные о местонахождении Плахотнюка - Додон
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook