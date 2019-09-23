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ТЭК 23.09.2019 16:36

Поставки азербайджанского газа в Италию по TAP ожидаются в III квартале 2020г - консорциум

Поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Италию могут начаться в III-ем квартале 2020 года, считает управляющий директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati).

«TAP является приоритетом нынешнего правительства Италии. Газ может попасть в Италию в третьем квартале 2020 года», - заявил Шиппати, слова которого цитирует итальянское издание «Agenzia Nova».

По данным консорциума TAP, на начало сентября 2019 года работы по проекту строительству трубопровода выполнены более, чем на 88,8%, включая инженерные закупки и строительство.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу по TAP ожидаются в 2020 году.

Н.Аббасова

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Тэги: TAP, ПОСТАВКИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]