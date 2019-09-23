Знаток Александр Друзь возвращается в "Что? Где? Когда?", но не будет принимать участия в осенних играх клуба, которые будут выходить на Первом канале по субботам.
"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесённые Александром Друзём извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова", - говорится у сообщении, размещенном на сайте телекомпании в понедельник.
В сообщении уточняется, что осенние игры "Что? Где? Когда?" пройдут в прямом эфире на Первом канале по субботам.
В Осенней серии против телезрителей сыграют пять команд Клуба. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в Зимней серии и бороться за игру в Финале года.
В начале февраля в то время главный редактор передачи "Что? Где? Когда? Илья Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре прошлого года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.
По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока "Что? Где? Когда?"
Позднее в Друзь подтвердил подлинность телефонного разговора, но заявил, что именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а магистр решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.
15 февраля Первый канал распространил заявление об отстранении на неопределенный срок Бера и Друзя от участия в программах, а производитель программы "Кто хочет стать миллионером?" - "Красный квадрат" аннулировал игру с Друзем.
Карабахское урегулирование должно быть основано на резолюциях СБ ООН – глава МИД Азербайджана
Представитель Азербайджана стал вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии проводят совместные учения
Tellurian заключила соглашение на $7,5 млрд с индийской Petronet
Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель
На Украине готовится заочный суд над экс-главой "Нафтогаза" времен правления Януковича
Минтруда Азербайджана купит у SARAY-H квартиры для инвалидов Карабахской войны на $2,2 млн
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook