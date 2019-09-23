Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8739 RUR   0.0266 GBR   2.1224 TRY   0.2962

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 -0.04 Brent 64.28 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.09.2019 20:04

Знаток Друзь снова сможет играть в "Что? Где? Когда?", но после осенней серии

Знаток Александр Друзь возвращается в "Что? Где? Когда?", но не будет принимать участия в осенних играх клуба, которые будут выходить на Первом канале по субботам.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесённые Александром Друзём извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова", - говорится у сообщении, размещенном на сайте телекомпании в понедельник.

В сообщении уточняется, что осенние игры "Что? Где? Когда?" пройдут в прямом эфире на Первом канале по субботам.

В Осенней серии против телезрителей сыграют пять команд Клуба. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в Зимней серии и бороться за игру в Финале года.

В начале февраля в то время главный редактор передачи "Что? Где? Когда? Илья Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре прошлого года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока "Что? Где? Когда?"

Позднее в Друзь подтвердил подлинность телефонного разговора, но заявил, что именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а магистр решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.

15 февраля Первый канал распространил заявление об отстранении на неопределенный срок Бера и Друзя от участия в программах, а производитель программы "Кто хочет стать миллионером?" - "Красный квадрат" аннулировал игру с Друзем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТЕЛЕИГРА, ДРУЗЬ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Друзь сохранил статус игрока клубов "Что? Где? Когда?"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]