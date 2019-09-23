МАГАТЭ приступает к выбору кандидата на пост гендиректора, освободившийся после смерти Юкия Амано

Совет управляющих МАГАТЭ на этой неделе начинает консультации по кандидатам на пост гендиректора агентства, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совет управляющих МАГАТЭ на этой неделе приступит к консультациям по кандидатам на пост гендиректора агентства. Чуть позже все кандидаты будут иметь возможность представить совету свои программы, как это предусмотрено процедурами выборов 1997 года", - написал Ульянов в "Твиттере".
После этого будут проведены неофициальные рейтинговые голосования "и, наконец, официальные закрытые голосования", отметил он.
"Все процедуры 1997 года будут полностью соблюдены, но в ускоренном порядке, учитывая необходимость избрать нового гендиректора в нынешнем году, предпочтительно в октябре", - добавил постпред РФ.
Ранее сообщалось, что за пост гендиректора МАГАТЭ, который остается вакантным с июля этого года, будут бороться четыре претендента: постпред Аргентины в Вене Рафаэль Гросси, руководитель словацкого органа ядерного регулирования Марта Жакова, исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, а также и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ.
Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался в июле этого года.
Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, в которой представлены все государства-члены организации.
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