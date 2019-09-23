ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 13,4 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе.

Автомобильная дорога Губа-Гусар-Алпай-Кюркюн-Сусай соединяет 5 населенных пунктов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков