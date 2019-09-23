Белоруссия и ЕС постараются ввести в действие соглашения по упрощенному визовому режиму и реадмиссии в кратчайшие сроки, заявляют в Минске

Белоруссия и Евросоюз намерены принять все необходимые меры, чтобы соглашения о реадмиссии и об упрощении визовых формальностей вступили в силу как можно скорее.
"Стороны намерены предпринять все возможные меры, чтобы соглашения вступили в силу в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Белоруссии, размещенном в понедельник на его странице в соцсети Фейсбук.
В ведомстве отметили, что для подписания соглашения об упрощении визового режима необходимо, чтобы были завершены соответствующие внутренние процедуры в Евросоюзе. "Только после этого можно будет говорить о других модальностях: сроках, месте, времени и т.д. Но в любом случае мы с представительством ЕС в Беларуси активно работаем над тем, чтобы все процедуры были скорее завершены", - подчеркнули в МИД.
Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 сентября подписал указы, которыми одобрены проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.
О готовности Минска подписать данные соглашения ранее в минувшую пятницу сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
"Главой государства принято решение (...) о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - сказал Глаз. Он обратил внимание, что "этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, наиболее в полной мере учитывающие интересы обеих сторон".
Экс-глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин в начале августа отмечала, что Минск и Брюссель могут подписать соглашение об упрощении визового режима осенью текущего года.
Ранее экс-посол сообщала, что соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. В соответствии с изменениями стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, упростится получение виз для законопослушных путешественников. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от одного года до пяти лет.
В белорусском МИД, в свою очередь, заявляли, что рассчитывают на подписание соглашения об упрощении визового режима с ЕС до конца текущего года, что позволит снизить стоимость виз для белорусов в страны ЕС до 35 евро.
Тем временем, 19 сентября в базе нормативных актов Еврокомиссии появился проект соглашения с Беларусью об упрощении визового режима. Проект уже внесен ЕК на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС.
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