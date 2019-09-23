Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование уголовного производства в отношении экс-председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", народного депутата Верховной Рады VIII созыва Евгения Бакулина.
"Предоставить разрешение на осуществление в уголовном производстве в отношении объявленного в розыск ... уроженца г.Кстово Нижегородской области, народного депутата Украины... который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины", - говорится в определении суда.
Место рождения подозреваемого, квалификация инкриминируемых преступлений и информация о вызовах на допрос указывает на личность Бакулина.
Кроме того, в определении сообщается, что в связи с неустановлением местонахождения подозреваемого, 22 августа 2019 года он был объявлен в международный розыск.
16 февраля 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал о подписании им представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Бакулину и направлении документа в парламент. Он также сообщил, что Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не появляется ни на заседании Верховной Рады, ни на Украине вообще.
По информации генпрокурора, ведомство расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").
15 марта текущего года Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина, который в 2007 году и с 2010 по 2014 гг. занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
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