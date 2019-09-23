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Финансы 23.09.2019 17:16

Минналогов Азербайджана зарегистрировало страховщика жизни Meqa Heyat Sigorta

Министерство налогов Азербайджана 17 сентября 2019 года зарегистрировало компанию по страхованию жизни ОАО "Meqa Heyat Sigorta», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

ИНН ОАО "Meqa Heyat Sigorta – 1504764661, уставный капитал равен – 11 млн манатов.

«Юридический адрес – Наримановский район Баку, ул. Ахмеда Раджабли, 19. Официальным представителем общества является Гамлет Гараев», - отметили в Минналогов.

Для начала деятельности на рынке страхования жизни компания должна получить лицензию в Палате по надзору за страховыми рынками.

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеют 22 страховые компании, включая 4 страховщиков жизни.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЖИЗНЬ, СТРАХОВЩИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]