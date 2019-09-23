Минналогов Азербайджана зарегистрировало страховщика жизни Meqa Heyat Sigorta

Министерство налогов Азербайджана 17 сентября 2019 года зарегистрировало компанию по страхованию жизни ОАО "Meqa Heyat Sigorta», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

ИНН ОАО "Meqa Heyat Sigorta – 1504764661, уставный капитал равен – 11 млн манатов.

«Юридический адрес – Наримановский район Баку, ул. Ахмеда Раджабли, 19. Официальным представителем общества является Гамлет Гараев», - отметили в Минналогов.

Для начала деятельности на рынке страхования жизни компания должна получить лицензию в Палате по надзору за страховыми рынками.

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеют 22 страховые компании, включая 4 страховщиков жизни.

А.Мамедов