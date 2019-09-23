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Финансы 23.09.2019 17:25

МВФ рекомендует укрепить независимость ЦБ Азербайджана и ускорить переход на плавающий обменный курс

Центральный банк Азербайджана планирует перейти к гибридному режиму таргетирования инфляции в течение 3-5 лет, отмечают аналитики Международного валютного фонда (МВФ).

"При этом ЦБА будет опираться на операционную цель по учетной ставке, так и на стабильный рыночный показатель обменного курса. Данный шаг может заложить основу для полноценного таргетирования инфляции в будущем", - говорится в материалах МВФ, полученных агентством "Интерфакс-Азербайджан".

При этом эксперты МВФ считают, что стабильный обменный курс (1,7 манат/$1 – ИФ), установленный в настоящее время, ограничивает развитие межбанковского рынка и рискует «подпитывать макрофинансовую уязвимость».

МВФ отмечает, что небольшой рынок, трудности в управлении ликвидностью, уязвимость банков, долларизация создают трудности для ЦБА при влиянии на процентные ставки и инфляцию.

«Мы рекомендуем улучшить основы политики, в том числе путем укрепления независимости ЦБ, а также ускорения перехода на плавающий режим обменного курса», - говорится в материалах МВФ.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВФ, ЦБА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]