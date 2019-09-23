МБА готов выдавать МСП кредиты до 100 тыс. манатов на 3 месяца

Международный банк Азербайджана (МБА) запустил новый продукт «Мгновенная поддержка компаниям» для поддержки развития корпоративного бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
«Представителям малого и среднего бизнеса предоставляется кредит до 100 000 манатов со сроком до 3 месяцев. Процентная годовая ставка начинается от 16% годовых», - отмечает банк.
За счет кредита предприниматели могут выполнить краткосрочные обязательства: погашение задолженностей по кредитам, выплата заработной платы, непредвиденные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью.
«Целью создания такого продукта является предоставление сектору МСП финансовой поддержки для обеспечения их финансовых нужд», - заявил директор департамента развития корпоративного бизнеса банка Ульви Гасымов, слова которого приводятся в сообщении.
МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%.
Х.Насирзаде
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