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Финансы 23.09.2019 17:52

МБА готов выдавать МСП кредиты до 100 тыс. манатов на 3 месяца

Международный банк Азербайджана (МБА) запустил новый продукт «Мгновенная поддержка компаниям» для поддержки развития корпоративного бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

«Представителям малого и среднего бизнеса предоставляется кредит до 100 000 манатов со сроком до 3 месяцев. Процентная годовая ставка начинается от 16% годовых», - отмечает банк.

За счет кредита предприниматели могут выполнить краткосрочные обязательства: погашение задолженностей по кредитам, выплата заработной платы, непредвиденные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью.

«Целью создания такого продукта является предоставление сектору МСП финансовой поддержки для обеспечения их финансовых нужд», - заявил директор департамента развития корпоративного бизнеса банка Ульви Гасымов, слова которого приводятся в сообщении.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МБА, КРЕДИТ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]