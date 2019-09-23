Глава МВД Латвии призвал запретить проституцию

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс выступил с предложением принять решение об ограничении в стране проституции вплоть до полного ее запрета.

Выступая на конференции "На пути к созданию национального плана по борьбе с торговлей людьми", Гиргенс предложил запретить проституцию вообще. Он также призвал наказывать тех, кто покупает сексуальные услуги, и заставлять их проходить программу реабилитации.

Реабилитация, по его словам, нужна и девушкам, которые оказывают сексуальные услуги. Им нужно помогать в поиске другой работы, считает глава МВД Латвии.

Как отмечает Гиргенс, в демократическом государстве в начале 21-го века странно говорить о торговле людьми, которая, по его словам, проявляется, в основном, в вербовке для сексуальных услуг и в нелегальной занятости.

Торговля людьми идет рука об руку с экономическими преступлениями, и организованная преступность прекратит существование, если на нее нет спроса, уверен министр.

Глава МВД подчеркнул, что государство должно определить, как оно хочет решать проблему проституции, и разработать соответствующую политику наказаний и нормативные акты.

С 1998 года проституция в Латвии является легальной и ограничивается только возрастом секс-работниц, необходимостью наличия у них медицинских документов и должна оказываться только в отведённых для этого собственных или съёмных жилых помещениях.