Глава МВД Латвии призвал запретить проституцию

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс выступил с предложением принять решение об ограничении в стране проституции вплоть до полного ее запрета.
Выступая на конференции "На пути к созданию национального плана по борьбе с торговлей людьми", Гиргенс предложил запретить проституцию вообще. Он также призвал наказывать тех, кто покупает сексуальные услуги, и заставлять их проходить программу реабилитации.
Реабилитация, по его словам, нужна и девушкам, которые оказывают сексуальные услуги. Им нужно помогать в поиске другой работы, считает глава МВД Латвии.
Как отмечает Гиргенс, в демократическом государстве в начале 21-го века странно говорить о торговле людьми, которая, по его словам, проявляется, в основном, в вербовке для сексуальных услуг и в нелегальной занятости.
Торговля людьми идет рука об руку с экономическими преступлениями, и организованная преступность прекратит существование, если на нее нет спроса, уверен министр.
Глава МВД подчеркнул, что государство должно определить, как оно хочет решать проблему проституции, и разработать соответствующую политику наказаний и нормативные акты.
С 1998 года проституция в Латвии является легальной и ограничивается только возрастом секс-работниц, необходимостью наличия у них медицинских документов и должна оказываться только в отведённых для этого собственных или съёмных жилых помещениях.
Карабахское урегулирование должно быть основано на резолюциях СБ ООН – глава МИД Азербайджана
Представитель Азербайджана стал вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии проводят совместные учения
Tellurian заключила соглашение на $7,5 млрд с индийской Petronet
Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель
На Украине готовится заочный суд над экс-главой "Нафтогаза" времен правления Януковича
Минтруда Азербайджана купит у SARAY-H квартиры для инвалидов Карабахской войны на $2,2 млн
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook