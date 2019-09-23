По путевкам германских компаний, входящих в структуру заявившего о ликвидации старейшего в мире туроператора Thomas Cook, в настоящее время отдыхают 140 тыс. туристов из Германии.
Только 23 и 24 сентября в отпуск собирались отправиться около 21 тыс. немцев, сообщили агентству dpa в местном подразделении Thomas Cook. Пока неизвестно, будет ли у них такая возможность. Речь идет о путевках, купленных в компаниях Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Oger Tours, Air Marin и Thomas Cook Signature.
Condor Airlines, являющаяся частью группы Thomas Cook Group Airlines, отказалась брать на борт в пункт назначения отпускников с путевками туроператора. Согласно законодательству, авиакомпания не может перевозить клиентов обанкротившейся туркомпании.
Вместе с тем пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что выполнение полетов продолжается в штатном режиме, отмечает Deutsche Welle.
Британская туристическая компания Thomas Cook ведет свою историю с 1841 года и считается старейшей в мире в этом сегменте. В понедельник она объявила, что "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 тыс. туристов по всему миру.
Прекращение деятельности Thomas Cook последовало за несколькими месяцами переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору.
Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.
Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.
Входящий в Thomas Cook российский "Интурист" заявил "Интерфаксу" о том, что банкротство не скажется на его работе, обслуживание клиентов продолжается в плановом порядке, никаких рейсов компания не отменяет.
"Интурист" принадлежит Thomas Cook с 2011 года, а в марте 2019 года британский туроператор сообщил о покупке 100% "Библио-Глобуса". Однако сделка пока не закрыта. Банкротство Thomas Cook не сказалось на работе "Библио-Глобуса", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе российской турфирмы.
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