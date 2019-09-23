Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии проводят совместные учения

Совместные учения «Кавказский Орел - 2019» сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии стартовали в понедельник в Баку.
«В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский Орел - 2019». В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В качестве наблюдателей в учениях участвуют пакистанские военные.
Трехсторонние учения завершатся 1 октября.
А.Азизов
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