Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии проводят совместные учения

Совместные учения «Кавказский Орел - 2019» сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии стартовали в понедельник в Баку.

«В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский Орел - 2019». В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В качестве наблюдателей в учениях участвуют пакистанские военные.

Трехсторонние учения завершатся 1 октября.

А.Азизов