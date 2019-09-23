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Оборона 23.09.2019 18:02

Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии проводят совместные учения

Совместные учения «Кавказский Орел - 2019» сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии стартовали в понедельник в Баку.

«В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский Орел - 2019». В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В качестве наблюдателей в учениях участвуют пакистанские военные.

Трехсторонние учения завершатся 1 октября.

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]