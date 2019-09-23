Карабахское урегулирование должно быть основано на резолюциях СБ ООН – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на переговорах с нидерландским коллегой Стефом Блоком обсудил процессы вокруг нагорно-карабахского урегулирования и перспективы двусторонних отношений.

Встреча Мамедъярова и Блока состоялась в Нью-Йорке на «полях» Генассамблеи ООН, сообщает МИД Азербайджана.

«Министры обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества», - отмечает МИД.

Кроме этого, главы МИД провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. «Мамедъяров проинформировал своего коллегу о текущем процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. По его словам, для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе этот конфликт важно решить в рамках резолюций (четырех – ИФ) Совбеза ООН», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Н.Аббасова