Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8739 RUR   0.0266 GBR   2.1224 TRY   0.2962

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 -0.04 Brent 64.28 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 23.09.2019 18:52

Карабахское урегулирование должно быть основано на резолюциях СБ ООН – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на переговорах с нидерландским коллегой Стефом Блоком обсудил процессы вокруг нагорно-карабахского урегулирования и перспективы двусторонних отношений.

Встреча Мамедъярова и Блока состоялась в Нью-Йорке на «полях» Генассамблеи ООН, сообщает МИД Азербайджана.

«Министры обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества», - отмечает МИД.

Кроме этого, главы МИД провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. «Мамедъяров проинформировал своего коллегу о текущем процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. По его словам, для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе этот конфликт важно решить в рамках резолюций (четырех – ИФ) Совбеза ООН», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Баку и Амстердам обсудили расширение сотрудничества в ненефтяной сфере – МИД Азербайджана Глава МИД Нидерландов заявил, что обсудил с Лавровым сирийский кризис, доволен встречей в Москве В МИД Азербайджана считают действия Нидерландов в отношении членов правительства Турции выходящими за рамки дипломатической этики Главу МИД Турции не пустили в Нидерланды, где он хотел выступить на митинге Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Нидерландов Глава МИД Украины обсуждал в Нидерландах формирование международной коалиции в поддержку целостности страны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]