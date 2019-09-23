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Макроэкономика 23.09.2019 22:30

Драги подтвердил готовность ЕЦБ к дальнейшему смягчению политики

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов вновь снизить ставку и задействовать другие инструменты для стимулирования роста при отсутствии сигналов усиления экономического подъема в еврозоне, заявил глава ЕЦБ Марио Драги.

Выступая в Европарламенте в понедельник, Драги предупредил, что спад в производственном секторе еврозоны, если он будет продолжаться, может распространиться и на другие сферы экономики.

Он призвал государства еврозоны вновь увеличить бюджетные расходы, чтобы поддержать экономический рост.

"Хотя сфера услуг еврозоны остается устойчивой, не стоит обольщаться насчет ее способности сопротивляться негативным течениям", - заявил Драги.

Ранее в этом месяце ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых. Кроме того, руководство Центробанка приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, руководство ЕЦБ приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Последние статданные и экономические индикаторы "не демонстрируют убедительных сигналов усиления экономического подъема в ближайшей перспективе, и баланс рисков для роста остается смещенным вниз", заявил Драги.

"Мы по-прежнему готовы корректировать все наши инструменты, если это потребуется", - заявил Драги.

Для Драги это последнее выступление в Европарламенте в качестве главы ЕЦБ, поскольку восьмилетний срок его службы на этом посту истекает 31 октября 2019 года.

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Тэги: ЕЦБ, ДРАГИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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