Драги подтвердил готовность ЕЦБ к дальнейшему смягчению политики

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов вновь снизить ставку и задействовать другие инструменты для стимулирования роста при отсутствии сигналов усиления экономического подъема в еврозоне, заявил глава ЕЦБ Марио Драги.
Выступая в Европарламенте в понедельник, Драги предупредил, что спад в производственном секторе еврозоны, если он будет продолжаться, может распространиться и на другие сферы экономики.
Он призвал государства еврозоны вновь увеличить бюджетные расходы, чтобы поддержать экономический рост.
"Хотя сфера услуг еврозоны остается устойчивой, не стоит обольщаться насчет ее способности сопротивляться негативным течениям", - заявил Драги.
Ранее в этом месяце ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых. Кроме того, руководство Центробанка приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.
Ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.
Кроме того, руководство ЕЦБ приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.
Последние статданные и экономические индикаторы "не демонстрируют убедительных сигналов усиления экономического подъема в ближайшей перспективе, и баланс рисков для роста остается смещенным вниз", заявил Драги.
"Мы по-прежнему готовы корректировать все наши инструменты, если это потребуется", - заявил Драги.
Для Драги это последнее выступление в Европарламенте в качестве главы ЕЦБ, поскольку восьмилетний срок его службы на этом посту истекает 31 октября 2019 года.
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по Карабаху в Нью-Йорке
Армения стремится использовать любую возможность для срыва урегулирования по Карабаху – глава МИД
Карабахское урегулирование должно быть основано на резолюциях СБ ООН – глава МИД Азербайджана
Минтруда Азербайджана купит у SARAY-H квартиры для инвалидов Карабахской войны на $2,2 млн
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Власти Афганистана начали расследование факта гибели мирных жителей во время авиаудара по свадебной церемонии на юге страны
Белоруссия заняла у МБРР 90 млн евро на ремонт школ
Мир провалился в глубокую климатическую яму, считает генсек ООН
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook