Nissan и Гон выплатят $16 млн по соглашению с SEC из-за сокрытия размера вознаграждения экс-главы

Nissan Motor Co. и экс-глава компании Карлос Гон выплатят в общей сложности $16 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в сокрытии от инвесторов информации относительно размера вознаграждения, которое должен был получать Гон.
Nissan выплатит $15 млн в рамках сделки с SEC, Гон - $1 млн, говорится в сообщении SEC. Еще $100 тыс. выплатит бывший топ-менеджер Nissan Грег Келли.
В заявлении SEC говорится о "фальшивых финансовых отчетах", в которые не были включены данные о выплатах в размере более $140 млн, которые Гон должен был получить после выхода на пенсию.
По данным SEC, в 2004 году совет директоров Nissan предоставил Гону полномочия для назначения сумм вознаграждения директорам и топ-менеджерам, в том числе, ему самому.
"С 2009 года и до момента его ареста в Токио в ноябре 2018 года Гон при активной помощи Келли и других подчиненных в Nissan запустил схему, позволившую скрыть от публичного раскрытия сумму вознаграждения в размере более $90 млн, также приняв меры для увеличения выходного пособия Гона более чем на $50 млн", - говорится в заявлении SEC.
"Келли и подчиненные Гона в Nissan вводили в заблуждение главного финансового директора компании, и Nissan публиковала некорректную отчетность с учетом увеличенной суммы выходного пособия Гона", - отмечают в SEC.
"Инвесторы вправе знать, каким образом, и в каком объеме, компания выплачивает вознаграждения своим топ-менеджерам. Гон и Келли приложили большие усилия, чтобы скрыть эту информацию от инвесторов и рынка", - заявила со-директор отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм Стефани Авакян.
"Проще говоря, публиковавшаяся Nissan информация об объемах вознаграждения Гона была ложной", - отметил Стивен Пейкин, который является вторым со-директором отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм SEC.
"Таким образом, Nissan продвигала мошенничество Гона и Келли, вводя в заблуждение инвесторов, в том числе, американских", - добавил Пейкин.
В рамках урегулирования претензий SEC Гон согласился, помимо выплаты штрафа, на 10-летний запрет занимать руководящие посты в компании, Келли - на пятилетний запрет.
Гон находится под следствием в Японии с ноября 2018 года, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам.
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