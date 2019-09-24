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Мир провалился в глубокую климатическую яму, считает генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.

"Мы находимся в глубокой климатической яме. Чтобы выбраться, надо сначала перестать копать", - заявил глава ООН на открытии саммита по мерам в области изменения климата на полях 74-ой сессии Генассамблеи ООН.

По словам Гутерриша, если люди "срочно не изменят свой образ жизни, они поставят под угрозу саму жизнь".

"Мое поколение не справилось со своей обязанностью защищать нашу планету. Это должно измениться. Чрезвычайная ситуация в области климата - это гонка, которую мы проигрываем, но это гонка, в которой мы можем победить", - отметил он.

Генсек ООН заявил о необходимости "связать изменение климата с новой моделью развития - справедливой глобализацией - с меньшими страданиями, большей справедливостью и гармонией между людьми и планетой"

"В конце концов, есть ли здравый смысл в том, чтобы отдавать триллионы с трудом заработанных налогоплательщиками денег на добычу ископаемого топлива для усиления ураганов, распространения тропических болезней и обострения конфликтов. Пришло время перекладывать налоги с зарплат на углерод, и облагать налогом загрязнение окружающей среды, а не людей", - подчеркнул Гутерриш.

Он напомнил, что климатический саммит "не предназначен для того, чтобы решить все проблемы в одночасье, однако он является плацдармом для эффективной реализации целей, поставленных в Парижском соглашении".

23 сентября в штаб-квартире ООН стартовал саммит по мерам в области изменения климата. Мероприятие состоится ровно за год до того, как страны должны будут принять на себя дополнительные национальные обязательства в отношении климата в соответствии с Парижским соглашением.

Россию на климатическом саммите представляет спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КЛИМАТ, ПРОБЛЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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