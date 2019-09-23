Франция планирует инвестировать в INSTEX более $15 млрд, сообщают в Иране

Франция обещала вложить $15 млрд в специальный механизм расчетов с Ираном в обход американских санкций INSTEX, сообщил гендиректор иранской компании "Специальный механизм по торговле и финансированию Ирана и Европы" (SATMA) Али Асгар Нури.
"Господин Бок (новый руководитель INSTEX Михаэль Эрхард Бок - ИФ) сообщил, что Франция в скором будущем инвестирует в иранский межбанковский механизм расчётов INSTEX более $15 млрд. ", - приводит иранское агентство ИРНА слова Нури.
Глава SATMA отметил, что к INSTEX уже присоединился первый европейский банк, а второй присоединится к нему в ближайшее время.
"Из-за санкций США против нефтяного сектора Ирана финансирование механизма INSTEX средствами от продажи иранской нефти практически невозможно. Поэтому мы ищем новые средства, включая доходы от не нефтяного экспорта для финансирования этого механизма", - заявил он.
Нури также сообщил, что на данный момент семь иранских банков готовы провести торговые транзакции в рамках INSTEX.
Бок в сентябре посетил Тегеран, где принял участие в заседании германо-иранской торгово-промышленной палаты и встретился с представителями компаний двух стран, обсудив с ними препятствия на пути финансовых транзакций, сообщали иранские СМИ.
Тегеран добивается от "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция - ИФ) распространения специального платежного механизма на экспорт иранской нефти и возврат выручки Исламской республики.
Иран уже трижды сокращал объем выполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и дал в сентябре Евросоюзу еще 60 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства по экспорту иранской нефти.
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