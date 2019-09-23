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Регион 23.09.2019 22:15

Полиция Алматы закрыла порностудию, предоставлявшую виртуальные услуги на сайтах США и Европы

В Алматы выявлена порностудия, оказывавшая за деньги виртуальные интимные услуги на сайтах США и Европы, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Порнографические материалы изготавливались в двух арендованных элитных квартирах, расположенных в Медеуском районе.

"Работа на так называемых "студиях" была налажена системно, от технического обеспечения до графика работ девушек в три смены. Единственная отличительная черта деятельности этой "кухни" в том, что интим-услуги осуществлялись виртуально. Девушки демонстрировали свои тела через веб-камеру посредством интернета в сетях на зарубежных сайтах США и Европы, и все это за деньги", - рассказал замначальника городского департамента полиции Данияр Мендебаев.

"Клиенты за такое "развлечение" оплачивали безналичным расчетом через сервер, находящийся также вне нашей страны", - отметил он.

"Набор "веб-моделей" производился через рекламу о приеме на работу девушек модельной внешности с высоким заработком. Однако, как правило, обещанного высокого заработка, исчисляемого в тысячи долларов, никто не получал", - заметил Мендебаев.

По информации пресс-службы, на месте преступления были задержаны не только девушки, оказывающие виртуальные интимные услуги, но и программист, прибывший из Киргизии, обеспечивающий техподдержку.

По данному факту в департаменте полиции Алматы зарегистрировано досудебное расследование по статье 311 "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов".

"Все задержанные лица будут допрошены в процессуальном порядке и по степени ответственности к ним будут применены меры, в соответствии с уголовным законодательством", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОРНОСТУДИЯ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]