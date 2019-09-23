Барнье усомнился, что Лондону удастся согласовать Brexit с Брюсселем

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье полагает, что текущая позиция Великобритании по Brexit, в частности, по "страховочному плану" по ирландской границе, не способствует достижению соглашения между Брюсселем и Лондоном, сообщают в понедельник западные СМИ.
"На основании текущей позиции Великобритании сложно понять, как мы сможем прийти к имеющему юридическую силу решению, которое соответствует всем целям "страховочного плана", - сказал Барнье по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
ЕС считает "страховочный план", или "бэкстоп", важной частью соглашения о выходе Великобритании из ЕС и придерживается позиции, что пересматривать его не стоит. Лондон, в свою очередь, пытается вынудить Брюссель отказаться от "бэкстопа", чтобы удовлетворить требования британских депутатов, поддержка которых нужна для принятия сделки по Brexit.
"Бэкстоп" направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.
На прошлой неделе британское правительство заявило, что направило ЕС предложения по переработке сделки по Brexit.
В пятницу телеканал Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Brexit не удовлетворили требованиям Брюсселя. По данным телеканала, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений для "страховочного плана" по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между югом и севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.
Также в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз заявил, что несмотря на вероятность заключения сделки с Брюсселем, Британия все равно готовится к "жесткому" выходу из ЕС 31 октября.
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