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АПК 23.09.2019 19:40

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель

Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры продолжают оценивать противоречивые сигналы относительно сроков восстановления потерянной добычи Саудовской Аравией.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 составила $64,48 за баррель, что на $0,2 (0,31%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,3 (0,52%) - до $58,39 за баррель.

В минувшее воскресенье The Wall Street Journal написала, что государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco, возможно, потребуются месяцы вместо обещанных руководством компании 10 недель, чтобы полностью восстановить работу подвергшихся атаке объектов.

Позднее Reuters сообщило, что Эр-Рияд, пообещавший полностью восстановить добычу к концу сентября, движется по плану к выполнению своих обещаний.

Как сообщалось, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

"Люди будут постоянно ждать любых сигналов относительно того, как идет восстановление добычи в Саудовской Аравии", - отмечает директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боб Яугер.

Влияние на нефтяной рынок в понедельник, по словам эксперта, оказали слабые статданные из Германии и продолжающийся торговый спор.

Как сообщалось, индекс менеджеров закупок (PMI) в Германии в сентябре упал до 41,4 пункта, минимального уровня с середины 2009 года, по сравнению с 43,5 пункта в августе.

Оценивая динамику торговых переговоров США и Китая, трейдеры восприняли, как негативный сигнал информацию об отмене посещения представителями КНР фермерских хозяйств в американском штате Монтана, пишет Bloomberg.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]