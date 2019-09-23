Трамп допустил возможность скорой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может произойти в скором времени.

На вопрос журналистов у входа в здание ООН в Нью-Йорке о том, когда такая встреча может состояться, Трамп ответил: "Она может случиться в скором времени".

С июня прошлого года лидеры США и КНДР встречались три раза, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Третья встреча прошла 30 июня на межкорейской границе. Тогда президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале. Однако до сих пор переговоры не возобновились.

Ранее в сентябре замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.