Абу-Даби готовит размещение трех выпусков облигаций на общую сумму $10 млрд

Эмират Абу-Даби готовится разместить три выпуска облигаций на общую сумму $10 млрд - это будет первое для него размещение бондов на международном рынке за последние два года, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, власти Абу-Даби предложат инвесторам бумаги с погашением в 2024, 2029 и 2049 годах. Объемы выпусков составят соответственно $3 млрд, $3 млрд и $4 млрд.

Доходность облигаций Абу-Даби с погашением в 2024 году при размещении превысит процентную ставку сопоставимых US Treasuries на 65 базисных пунктов (б.п.), десятилетних бондов - на 85 б.п., тридцатилетних - на 110 б.п.

Эмират намерен воспользоваться высоким спросом инвесторов на наиболее надежные активы в условиях продолжающейся торговой войны США и Китая, а также ослабления глобального экономического подъема.

Абу-Даби имеет один из самых высоких кредитных рейтингов на Ближнем Востоке и в Африке, а стоимость страхования его долга от дефолта является одной из самых низких в регионе.