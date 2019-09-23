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Финансы 23.09.2019 21:45

Абу-Даби готовит размещение трех выпусков облигаций на общую сумму $10 млрд

Эмират Абу-Даби готовится разместить три выпуска облигаций на общую сумму $10 млрд - это будет первое для него размещение бондов на международном рынке за последние два года, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, власти Абу-Даби предложат инвесторам бумаги с погашением в 2024, 2029 и 2049 годах. Объемы выпусков составят соответственно $3 млрд, $3 млрд и $4 млрд.

Доходность облигаций Абу-Даби с погашением в 2024 году при размещении превысит процентную ставку сопоставимых US Treasuries на 65 базисных пунктов (б.п.), десятилетних бондов - на 85 б.п., тридцатилетних - на 110 б.п.

Эмират намерен воспользоваться высоким спросом инвесторов на наиболее надежные активы в условиях продолжающейся торговой войны США и Китая, а также ослабления глобального экономического подъема.

Абу-Даби имеет один из самых высоких кредитных рейтингов на Ближнем Востоке и в Африке, а стоимость страхования его долга от дефолта является одной из самых низких в регионе.

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Тэги: ОАЭ, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]