Трамп не верит в угрозу импичмента

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не обращает внимания на угрозы ряда представителей Демократической партии инициировать процедуру импичмента в отношении него, сообщают американские СМИ.

На вопрос журналиста, воспринимает ли он всерьез такие угрозы со стороны демократов, Трамп ответил: "Абсолютно не всерьез".

В США растет число конгрессменов-демократов, которые считают необходимым начать процедуру импичмента в отношении Трампа из-за предписываемых ему попыток оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении сына Байдена.

Между тем, ранее Трамп, комментируя свой разговор с украинским коллегой, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Бывший вице-президент США Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.