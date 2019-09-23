Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8739 RUR   0.0266 GBR   2.1224 TRY   0.2962

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 -0.04 Brent 64.28 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.09.2019 21:05

Рухани пока не будет встречаться с Трампом, подтвердил Зариф

Президент Ирана Хасан Рухани не собирается встречаться с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил журналистам в штаб-квартире ООН "на полях" 74-й сессии Генассамблеи министр иностранных дел Исламской республики Джавад Зариф

"Нет",- ответил он на вопрос журналистов, планируется ли встреча Рухани с Трампом.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует встречаться "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН с представителями иранских властей. "Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - сказал Трамп журналистам в воскресенье. "Но это не значит, что этого не произойдет. Я очень гибкий человек, но намерений нет. Мы встречаемся со многими лидерами, мы занимаемся организацией порядка 15 встреч, но Ирана среди них нет", - добавил он.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, США, ИРАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


В ООН обеспокоены агрессивной риторикой США и Ирана Трамп направил кандидатуру на пост постпреда США при ООН на одобрение в Сенат Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН - СМИ Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы Хизер Нойерт начинают усиленно готовить к должности постпреда США при ООН - СМИ Трамп назначит Хизер Нойерт постпредом США в ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]