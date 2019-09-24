Белоруссия заняла у МБРР 90 млн евро на ремонт школ

Соглашение о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития утверждено указом № 353, который глава государства Александр Лукашенко подписал 23 сентября, сообщили в пресс-службе президента.
Предусматривается, что в 2019-2025 годах будет привлечен дополнительный заем в размере 90 млн евро для финансирования проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением.
Полученные средства будут направлены на проведение реконструкции и капитального ремонта ряда учреждений общего среднего образования, их оснащение современным оборудованием, совершенствование информационной системы управления в сфере образования.
Планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны.
Кроме того, будут реализованы пилотные проекты по созданию в школах условий для предоставления социально-культурных услуг населению в Витебской области, а также по созданию центров инновационного развития в школах Могилевской области.
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