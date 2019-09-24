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СНГ 24.09.2019 02:45

Белоруссия заняла у МБРР 90 млн евро на ремонт школ

Соглашение о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития утверждено указом № 353, который глава государства Александр Лукашенко подписал 23 сентября, сообщили в пресс-службе президента.

Предусматривается, что в 2019-2025 годах будет привлечен дополнительный заем в размере 90 млн евро для финансирования проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением.

Полученные средства будут направлены на проведение реконструкции и капитального ремонта ряда учреждений общего среднего образования, их оснащение современным оборудованием, совершенствование информационной системы управления в сфере образования.

Планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны.

Кроме того, будут реализованы пилотные проекты по созданию в школах условий для предоставления социально-культурных услуг населению в Витебской области, а также по созданию центров инновационного развития в школах Могилевской области.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МБРР, ЗАЙМ, ШКОЛЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]