Белоруссия заняла у МБРР 90 млн евро на ремонт школ

Соглашение о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития утверждено указом № 353, который глава государства Александр Лукашенко подписал 23 сентября, сообщили в пресс-службе президента.

Предусматривается, что в 2019-2025 годах будет привлечен дополнительный заем в размере 90 млн евро для финансирования проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением.

Полученные средства будут направлены на проведение реконструкции и капитального ремонта ряда учреждений общего среднего образования, их оснащение современным оборудованием, совершенствование информационной системы управления в сфере образования.

Планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны.

Кроме того, будут реализованы пилотные проекты по созданию в школах условий для предоставления социально-культурных услуг населению в Витебской области, а также по созданию центров инновационного развития в школах Могилевской области.