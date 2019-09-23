На юге Афганистана ликвидирован полицейский, ранивший трех натовцев

Трое военнослужащих ранены в результате атаки сотрудника полиции общественного порядка Афганистана, сообщило в понедельник вечером информационное агентство Khaama Press со ссылкой на заявление Миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Трое военнослужащих НАТО получили неопасные для жизни ранения в ходе обстрела конвоя афганским полицейским в провинции Кандагар. Ответной стрельбой нападавший был убит. Мы расследуем инцидент с нашими афганскими партнерами по безопасности",- говорится в сообщении.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Представитель талибов Забиулла Моджахед сообщил в твиттере, что сторонник радикального движения, внедренный в афганскую полицию, вечером в понедельник открыл огонь по группе иностранных солдат с близкого расстояния на авиабазе Кандагар, в результате чего погибли 12 иностранных военных. Отмечается, что нападавший был убит ответным огнем.