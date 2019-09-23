На юге Афганистана ликвидирован полицейский, ранивший трех натовцев

Трое военнослужащих ранены в результате атаки сотрудника полиции общественного порядка Афганистана, сообщило в понедельник вечером информационное агентство Khaama Press со ссылкой на заявление Миссии НАТО "Решительная поддержка".
"Трое военнослужащих НАТО получили неопасные для жизни ранения в ходе обстрела конвоя афганским полицейским в провинции Кандагар. Ответной стрельбой нападавший был убит. Мы расследуем инцидент с нашими афганскими партнерами по безопасности",- говорится в сообщении.
Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
Представитель талибов Забиулла Моджахед сообщил в твиттере, что сторонник радикального движения, внедренный в афганскую полицию, вечером в понедельник открыл огонь по группе иностранных солдат с близкого расстояния на авиабазе Кандагар, в результате чего погибли 12 иностранных военных. Отмечается, что нападавший был убит ответным огнем.
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по Карабаху в Нью-Йорке
Армения стремится использовать любую возможность для срыва урегулирования по Карабаху – глава МИД
Карабахское урегулирование должно быть основано на резолюциях СБ ООН – глава МИД Азербайджана
Украина в январе-июле импортировала газ на $1,3 млрд - Госстат
Драги подтвердил готовность ЕЦБ к дальнейшему смягчению политики
Абу-Даби готовит размещение трех выпусков облигаций на общую сумму $10 млрд
Минтруда Азербайджана купит у SARAY-H квартиры для инвалидов Карабахской войны на $2,2 млн
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook