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Дальнее зарубежье 23.09.2019 23:25

На юге Афганистана ликвидирован полицейский, ранивший трех натовцев

Трое военнослужащих ранены в результате атаки сотрудника полиции общественного порядка Афганистана, сообщило в понедельник вечером информационное агентство Khaama Press со ссылкой на заявление Миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Трое военнослужащих НАТО получили неопасные для жизни ранения в ходе обстрела конвоя афганским полицейским в провинции Кандагар. Ответной стрельбой нападавший был убит. Мы расследуем инцидент с нашими афганскими партнерами по безопасности",- говорится в сообщении.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Представитель талибов Забиулла Моджахед сообщил в твиттере, что сторонник радикального движения, внедренный в афганскую полицию, вечером в понедельник открыл огонь по группе иностранных солдат с близкого расстояния на авиабазе Кандагар, в результате чего погибли 12 иностранных военных. Отмечается, что нападавший был убит ответным огнем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, НАТО, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]