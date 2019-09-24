Власти Афганистана начали расследование факта гибели мирных жителей во время авиаудара по свадебной церемонии на юге страны

Президент Афганистана Ашраф Гани поручил властям провинции Гильменд направить в уезд Муса-Кала следственную группу для расследования обстоятельств гибели мирных жителей во время авиуадара по свадебной процессии, сообщил вечером в понедельник пресс-секретарь главы афганского государства Седик Седикки.
"Мы опечалены и потрясены, узнав, что гражданские лица погибли в результате инцидента в Гильменде, несмотря на неоднократный призыв президента Гани к дополнительным предосторожностям при проведении военных операций. Губернатор провинции Гильменд получил указание направить следственную группу в этот район", - написал Седикки в твиттере.
Со своей стороны бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что глубоко опечален данным инцидентом на свадьбе в Муса-Кала, назвав трагедию в Гильменеде "геноцидом".
"Убийство афганцев и детей в настоящее время находится на уровне геноцида. Я еще раз призываю афганцев объединиться, вернуть себе право собственности на страну и восстановить мир и достоинство", - написал Карзай в твиттере.
По данным местных СМИ, в результате авиаудара по свадебной церемонии в уезде Мусса-Кала погибли десятки мирных жителей, в основном женщины и дети.
Представители международных коалиционных сил пока не комментировали сообщения.
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по Карабаху в Нью-Йорке
Армения стремится использовать любую возможность для срыва урегулирования по Карабаху – глава МИД
Карабахское урегулирование должно быть основано на резолюциях СБ ООН – глава МИД Азербайджана
Украина в январе-июле импортировала газ на $1,3 млрд - Госстат
Драги подтвердил готовность ЕЦБ к дальнейшему смягчению политики
Абу-Даби готовит размещение трех выпусков облигаций на общую сумму $10 млрд
Минтруда Азербайджана купит у SARAY-H квартиры для инвалидов Карабахской войны на $2,2 млн
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook