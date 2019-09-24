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Дальнее зарубежье 24.09.2019 03:20

Власти Афганистана начали расследование факта гибели мирных жителей во время авиаудара по свадебной церемонии на юге страны

Президент Афганистана Ашраф Гани поручил властям провинции Гильменд направить в уезд Муса-Кала следственную группу для расследования обстоятельств гибели мирных жителей во время авиуадара по свадебной процессии, сообщил вечером в понедельник пресс-секретарь главы афганского государства Седик Седикки.

"Мы опечалены и потрясены, узнав, что гражданские лица погибли в результате инцидента в Гильменде, несмотря на неоднократный призыв президента Гани к дополнительным предосторожностям при проведении военных операций. Губернатор провинции Гильменд получил указание направить следственную группу в этот район", - написал Седикки в твиттере.

Со своей стороны бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что глубоко опечален данным инцидентом на свадьбе в Муса-Кала, назвав трагедию в Гильменеде "геноцидом".

"Убийство афганцев и детей в настоящее время находится на уровне геноцида. Я еще раз призываю афганцев объединиться, вернуть себе право собственности на страну и восстановить мир и достоинство", - написал Карзай в твиттере.

По данным местных СМИ, в результате авиаудара по свадебной церемонии в уезде Мусса-Кала погибли десятки мирных жителей, в основном женщины и дети.

Представители международных коалиционных сил пока не комментировали сообщения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВИАУДАР, ВЛАСТИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]