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Регион 23.09.2019 22:45

ЕС и ЕБРР выделят 16 млн евро на создание первого частного инвестфонда в Армении

Европейский союз (ЕС) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят финансовую поддержку в размере 16 млн евро на создание в Армении первого "Частного фонда прямых инвестиций Амбер Капитал - ЕС - Армения МСП" (Amber Capital EU - Armenia SME Fund), говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Армения и ЕС, сообщили "Интерфаксу" в правительстве республики. Учредителями фонда выступят правительство Армении и международная инвестиционная компания Amber Capital.

Планируется, что фонд привлечет инвестиции на развитие малого и среднего предпринимательства на общую сумму до 70 млн евро.

"Предоставление Евросоюзом и ЕБРР финансовой помощи на формирование фонда свидетельствует о последовательной политике поддержки Евросоюзом малого и среднего бизнеса в Армении. Мы уверены, что фонд будет способствовать экономическому росту Армении и повышению конкурентоспособности, сможет помочь привлечению прямых иностранных инвестиций и стимулировать дальнейшее развитие инноваций", - сказала заместитель руководителя главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катарина Матернова.

В свою очередь координирующий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Матео Патроне отметил, что программа будет способствовать улучшению инвестиционной среды и диверсификации экономики страны в целом.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕБРР, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]