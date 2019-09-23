ЕС и ЕБРР выделят 16 млн евро на создание первого частного инвестфонда в Армении

Европейский союз (ЕС) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят финансовую поддержку в размере 16 млн евро на создание в Армении первого "Частного фонда прямых инвестиций Амбер Капитал - ЕС - Армения МСП" (Amber Capital EU - Armenia SME Fund), говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Армения и ЕС, сообщили "Интерфаксу" в правительстве республики. Учредителями фонда выступят правительство Армении и международная инвестиционная компания Amber Capital.
Планируется, что фонд привлечет инвестиции на развитие малого и среднего предпринимательства на общую сумму до 70 млн евро.
"Предоставление Евросоюзом и ЕБРР финансовой помощи на формирование фонда свидетельствует о последовательной политике поддержки Евросоюзом малого и среднего бизнеса в Армении. Мы уверены, что фонд будет способствовать экономическому росту Армении и повышению конкурентоспособности, сможет помочь привлечению прямых иностранных инвестиций и стимулировать дальнейшее развитие инноваций", - сказала заместитель руководителя главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катарина Матернова.
В свою очередь координирующий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Матео Патроне отметил, что программа будет способствовать улучшению инвестиционной среды и диверсификации экономики страны в целом.
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