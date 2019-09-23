Премьер Пакистана призывает Трампа к диалогу с талибами

Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает, что президент США Дональд Трамп должен возобновить диалог с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ), так как кризис в Афганистане можно решить только при помощи дипломатии, сообщают американские СМИ.
"Сегодня я встречаюсь с президентом Трампом и я скажу ему: "Послушайте, военного решения не может быть", - сказал Хан в ходе конференции в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
"В течение 19 лет вам не удалось (одержать военную победу над талибами - ИФ)... И вам не удастся этого добиться и в течение последующих 19 лет", - отметил премьер Пакистана, обращаясь к президенту США.
Позже в понедельник "на полях" Генассамблеи ООН должна состояться встреча Трампа и Хана.
Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами "Талибана", а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с талибами из-за продолжающейся террористической деятельности движения.
В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями.
После того, как Трамп аннулировал итоги переговоров делегаций США и талибов, представители движения посетили Москву, Тегеран и Пекин.
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