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Дальнее зарубежье 23.09.2019 23:45

Премьер Пакистана призывает Трампа к диалогу с талибами

Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает, что президент США Дональд Трамп должен возобновить диалог с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ), так как кризис в Афганистане можно решить только при помощи дипломатии, сообщают американские СМИ.

"Сегодня я встречаюсь с президентом Трампом и я скажу ему: "Послушайте, военного решения не может быть", - сказал Хан в ходе конференции в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"В течение 19 лет вам не удалось (одержать военную победу над талибами - ИФ)... И вам не удастся этого добиться и в течение последующих 19 лет", - отметил премьер Пакистана, обращаясь к президенту США.

Позже в понедельник "на полях" Генассамблеи ООН должна состояться встреча Трампа и Хана.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами "Талибана", а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с талибами из-за продолжающейся террористической деятельности движения.

В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями.

После того, как Трамп аннулировал итоги переговоров делегаций США и талибов, представители движения посетили Москву, Тегеран и Пекин.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, США, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]