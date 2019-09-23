Джонсон призвал к новой ядерной сделке с Ираном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал ЕС и США заключить новую ядерную сделку с Ираном взамен уже существующей.
"По моему мнению, вне зависимости от того, какие у вас есть возражения по старой сделке с Ираном, настало время идти вперед и заключить новую сделку", - сказал Джонсон в интервью телеканалу Sky News.
Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать с "друзьями из ЕС" и с США, чтобы "попытаться подтолкнуть их к такому ходу мыслей".
При этом на Даунинг-стрит пояснили, что Великобритания все еще поддерживает существующую сделку и призывает Иран вернуться к ее соблюдению, отмечает агентство Associated Press.
Президент США Дональд Трамп, которого попросили прокомментировать слова Джонсона, заявил, что "Борис очень умный человек", не дав дальнейших пояснений.
Джонсон на Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, встретится с Трампом и с президентом Ирана Хасаном Рухани.
В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.
Армения стремится использовать любую возможность для срыва урегулирования по Карабаху – глава МИД
Карабахское урегулирование должно быть основано на резолюциях СБ ООН – глава МИД Азербайджана
Представитель Азербайджана стал вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ
Украина в январе-июле импортировала газ на $1,3 млрд - Госстат
Драги подтвердил готовность ЕЦБ к дальнейшему смягчению политики
Абу-Даби готовит размещение трех выпусков облигаций на общую сумму $10 млрд
Минтруда Азербайджана купит у SARAY-H квартиры для инвалидов Карабахской войны на $2,2 млн
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook