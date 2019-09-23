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Регион 23.09.2019 22:03

Джонсон призвал к новой ядерной сделке с Ираном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал ЕС и США заключить новую ядерную сделку с Ираном взамен уже существующей.

"По моему мнению, вне зависимости от того, какие у вас есть возражения по старой сделке с Ираном, настало время идти вперед и заключить новую сделку", - сказал Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать с "друзьями из ЕС" и с США, чтобы "попытаться подтолкнуть их к такому ходу мыслей".

При этом на Даунинг-стрит пояснили, что Великобритания все еще поддерживает существующую сделку и призывает Иран вернуться к ее соблюдению, отмечает агентство Associated Press.

Президент США Дональд Трамп, которого попросили прокомментировать слова Джонсона, заявил, что "Борис очень умный человек", не дав дальнейших пояснений.

Джонсон на Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, встретится с Трампом и с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, СДЕЛКА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]