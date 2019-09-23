Армения стремится использовать любую возможность для срыва урегулирования по Карабаху – глава МИД

Армения всячески затягивает переговоры с Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Армения, вместо того, чтобы участвовать в переговорах под эгидой Минской группы ОБСЕ, стремится выиграть время для укрепления оккупации азербайджанских территорий. Тем самым, Армения злоупотребляет обязательствами по мирному урегулированию конфликта с Азербайджаном, затягивает переговорный процесс и стремится создать любую возможность, чтобы избежать урегулирования», сказал Мамедъяров в понедельник в Нью-Йорке на четвертом заседании Контактной группы по Карабаху в рамках Организации исламского сотрудничества.
Текст выступления Мамедъярова распространила пресс-служба МИД. Глава МИД отметил, что международная общественность не должна давать возможность затянуть урегулирование конфликта.
Глава МИД отметил, что международная общественность не должна давать возможность затянуть урегулирование конфликта.
Мамедъяров добавил, что премьер-министр Армении Никол Пагишян выступает с «безответственными заявлениями». «Это вызывает у нас беспокойство и мы не приемлем такие заявления. Такие заявления свидетельствуют, что новые власти в Армении продолжают политику нарушения норм и принципов международного права», - отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на режим перемирия, Армения продолжает атаки на азербайджанских военных и гражданское население в зоне конфликта и на границе двух стран, что приводит к гибели и ранению людей.
А.Азизов
Украина в январе-июле импортировала газ на $1,3 млрд - Госстат
Драги подтвердил готовность ЕЦБ к дальнейшему смягчению политики
Абу-Даби готовит размещение трех выпусков облигаций на общую сумму $10 млрд
Минтруда Азербайджана купит у SARAY-H квартиры для инвалидов Карабахской войны на $2,2 млн
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Власти Афганистана начали расследование факта гибели мирных жителей во время авиаудара по свадебной церемонии на юге страны
Белоруссия заняла у МБРР 90 млн евро на ремонт школ
Мир провалился в глубокую климатическую яму, считает генсек ООН
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook