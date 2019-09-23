Армения стремится использовать любую возможность для срыва урегулирования по Карабаху – глава МИД

Армения всячески затягивает переговоры с Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Армения, вместо того, чтобы участвовать в переговорах под эгидой Минской группы ОБСЕ, стремится выиграть время для укрепления оккупации азербайджанских территорий. Тем самым, Армения злоупотребляет обязательствами по мирному урегулированию конфликта с Азербайджаном, затягивает переговорный процесс и стремится создать любую возможность, чтобы избежать урегулирования», сказал Мамедъяров в понедельник в Нью-Йорке на четвертом заседании Контактной группы по Карабаху в рамках Организации исламского сотрудничества.

Текст выступления Мамедъярова распространила пресс-служба МИД. Глава МИД отметил, что международная общественность не должна давать возможность затянуть урегулирование конфликта.

Глава МИД отметил, что международная общественность не должна давать возможность затянуть урегулирование конфликта.

Мамедъяров добавил, что премьер-министр Армении Никол Пагишян выступает с «безответственными заявлениями». «Это вызывает у нас беспокойство и мы не приемлем такие заявления. Такие заявления свидетельствуют, что новые власти в Армении продолжают политику нарушения норм и принципов международного права», - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на режим перемирия, Армения продолжает атаки на азербайджанских военных и гражданское население в зоне конфликта и на границе двух стран, что приводит к гибели и ранению людей.

А.Азизов