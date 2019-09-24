Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по Карабаху в Нью-Йорке

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта началась в Нью-Йорке, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Встреча Мамедъярова и Мнацаканяна в Нью-Йорке проходит при посредничестве сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ»,- отметила Абдуллаева.

Абдуллаева отметила, что на встрече участвуют сопредседатели МГ ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконси (Франция) и Эндрю Шафер (США).

Ф.Исазаде