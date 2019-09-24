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Карабахский конфликт 24.09.2019 04:20

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по Карабаху в Нью-Йорке

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта началась в Нью-Йорке, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Встреча Мамедъярова и Мнацаканяна в Нью-Йорке проходит при посредничестве сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ»,- отметила Абдуллаева.

Абдуллаева отметила, что на встрече участвуют сопредседатели МГ ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконси (Франция) и Эндрю Шафер (США).

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]