Иран стоит за обстрелом саудовских нефтяных объектов, уверены лидеры Франции, ФРГ и Великобритании

Лидеры Франции, ФРГ и Великобритании - Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон убеждены, что за атакой против саудовских нефтяных объектов стоит Иран, сообщили французские СМИ в понедельник.
Кроме того, Макрон, Меркель и Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвали Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
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