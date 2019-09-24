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СНГ 24.09.2019 11:30

Назарбаев призвал парламентариев Евразии ускорить ратификацию Парижского соглашения

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал парламентариев стран Евразии ускорить ратификацию важных международных договоров, в том числе Парижского соглашения по климату.

"Призываю включиться в процесс ратификации международных договоров, имеющих огромное значение для международного сообщества. Так, Парижское соглашение по климату подписано 192 государствами, но многие стороны его так и не ратифицировали. Мы каждый день слышим, что планета "нагревается", что идет великая катастрофа, но мы ничего не делаем, чтобы предотвратить это", - сказал Назарбаев на Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане во вторник.

По его словам, "схожая ситуация наблюдается в случае с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договором о запрещении ядерного оружия, о нераспространении и ряда других".

"Призывать всех отказаться от ядерного оружия и его распространения, в то же время (...) продолжать совершенствовать это оружие и испытывать на уровне компьютерных игр, это нечестно, это не будет работать. Прежде всего, ядерные державы должны выступить с этой инициативой первыми. Без этого дело не сдвинется", - заявил Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ДОГОВОРЫ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]