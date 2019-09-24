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СНГ 24.09.2019 11:45

Спецслужбы Узбекистана пресекли выезд четырех граждан в Сирию к террористам

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали четырех граждан страны, которые планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщает пресс-центр СГБ.

"Двое из них - студенты Ферганского государственного университета, 1998 года рождения. Один из них под влиянием проповедей религиозных экстремистов в социальных сетях, создал свой аккаунт и начал активно пропагандировать идеи джихада", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, студенты получили от своих виртуальных наставников четкие инструкции, как под предлогом трудовой миграции выехать через третьи страны в Сирию.

Еще двоих потенциальных боевиков из Ферганской области Узбекистана задержали в аэропорту при вылете в Москву. Они сообщили своим родным, что выезжают на заработки в Россию. Между тем, получили деньги от жителя соседней Киргизии для поездки в Сирию "с целью джихада", говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СИРИЯ, СПЕЦСЛУЖБА, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]