Спецслужбы Узбекистана пресекли выезд четырех граждан в Сирию к террористам

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали четырех граждан страны, которые планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщает пресс-центр СГБ.

"Двое из них - студенты Ферганского государственного университета, 1998 года рождения. Один из них под влиянием проповедей религиозных экстремистов в социальных сетях, создал свой аккаунт и начал активно пропагандировать идеи джихада", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, студенты получили от своих виртуальных наставников четкие инструкции, как под предлогом трудовой миграции выехать через третьи страны в Сирию.

Еще двоих потенциальных боевиков из Ферганской области Узбекистана задержали в аэропорту при вылете в Москву. Они сообщили своим родным, что выезжают на заработки в Россию. Между тем, получили деньги от жителя соседней Киргизии для поездки в Сирию "с целью джихада", говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.