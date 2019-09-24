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СНГ 24.09.2019 12:04

Суд в Таджикистане приговорил гражданина страны к 13 годам лишения свободы по обвинению в финансировании ИГИЛ

Суд города Гиссар в Таджикистане приговорил гражданина страны Манучехра Джураева к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, признав его виновным в финансировании "Исламского государства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Генпрокуратуры республики.

"Находясь в трудовой миграции в городе Тверь Российской Федерации, Манучехр Джураев был вовлечен в террористическую организацию "Исламское государство" после знакомства с неким Абумухаммадом, активистом этой организации. Для материальной поддержки боевиков ИГИЛ, Джураев перечислил на счета террористов 120 тыс. российских рублей", - сообщили в пресс-центре.

В Генпрокуратуре Таджикистана отметили, что Джураев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179-2 часть 2 пункт "б" (финансирование преступлений террористического характера), 32 часть 3 (покушение на преступление), 401-1 (финансирование или иное материальное обеспечение наемников) и приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ИГИЛ, СУД, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]