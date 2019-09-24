Суд в Таджикистане приговорил гражданина страны к 13 годам лишения свободы по обвинению в финансировании ИГИЛ

Суд города Гиссар в Таджикистане приговорил гражданина страны Манучехра Джураева к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, признав его виновным в финансировании "Исламского государства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Генпрокуратуры республики.

"Находясь в трудовой миграции в городе Тверь Российской Федерации, Манучехр Джураев был вовлечен в террористическую организацию "Исламское государство" после знакомства с неким Абумухаммадом, активистом этой организации. Для материальной поддержки боевиков ИГИЛ, Джураев перечислил на счета террористов 120 тыс. российских рублей", - сообщили в пресс-центре.

В Генпрокуратуре Таджикистана отметили, что Джураев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179-2 часть 2 пункт "б" (финансирование преступлений террористического характера), 32 часть 3 (покушение на преступление), 401-1 (финансирование или иное материальное обеспечение наемников) и приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет.