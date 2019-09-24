Госслужба инспекции труда за 8 месяцев 2019 года обеспечила соцвыплаты работникам на 93 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-августе текущего года обеспечила выплату ранее задержанных социальных выплат работникам на общую сумму 92,992 тыс. манатов, сообщает отдел общественных связей Минтруда.

Согласно информации, выплаты были направлены на погашение задолженности по зарплате, остальная сумма – на социальные выплаты и компенсации за полученный ущерб.

Также за отчетный период свыше 80 незаконно уволенных работников были восстановлены на работе. «81 человек, уволенный с нарушением трудового законодательства, был восстановлен на прежнюю работу. Были устранены нарушения закона в отношении этих работников», - отметили в ведомстве.

Х.Насирзаде