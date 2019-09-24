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СНГ 24.09.2019 12:14

Зеленский надеется на "мощную" встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на продуктивную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба главы государства.

Он также выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной, будут подниматься конкретные вопросы.

"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал глава украинского государства.

Зеленский находится в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]