Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на продуктивную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба главы государства.

Он также выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной, будут подниматься конкретные вопросы.

"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал глава украинского государства.

Зеленский находится в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.