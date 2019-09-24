Цифровая экономика: Возможности, открывающиеся перед Азербайджаном

Развитие цифровых технологий открывает перед человечеством новые горизонты прогресса. В настоящее время мир вступает в Четвертую промышленную революцию («Индустрия 4.0»). Это означает автоматизацию и роботизацию производства, широкое использование искусственного интеллекта, внедрение цифровых технологий во все сферы экономики. «Индустрия 4.0» тесно связана с цифровизацией и построением технологической инфраструктуры, ведет к внедрению новшеств в самые различные отрасли и к развитию.

Сегодня страны мира вступают в новый этап развития, выдвигая новые инициативы по цифровизации. В этот период, такие темы как внедрение цифровых технологий, особенно цифровизация экономики и строительство цифровой экономики являются наиболее оживленно обсуждаемыми вопросами.

Поскольку технологический прогресс в различных регионах идет неодинаково, государства находятся на неодинаковом уровне по цифровизации, делясь по этому показателю на несколько групп: лидеры по цифровизации, основная группа, отстающие, начинающие лидеры и догоняющие страны. Если в группу лидеров входят такие страны как Южная Корея, Дания, Великобритания, Китай, а в основную группу – США, Япония, Индия, а также страны Европейского союза, то другие страны соответственно классифицируются как отстающие, начинающие лидеры и догоняющие страны.

Сегодня в «Индустрию 4.0» вступает и Азербайджан – страна, известная в

мире как энергетический и транспортный центр, вносящая достойный вклад

в энергетическую безопасность Европейского Союза и ряда других стран.

Новая эпоха ставит перед Азербайджаном задачи отвечать на призывы

времени и достичь новых рубежей экономического развития. Как и в

высокоразвитых странах, для Азербайджана цифровизация экономики,

построение цифровой экономики, внедрение инноваций входят в число

приоритетов. Азербайджан располагает всеми возможностями для цифровизации экономики, построения цифровой экономики, устойчивого развития. Уникальное географическое расположение и природные ресурсы страны, ее человеческий потенциал, а также принятые за последние годы государственные программы, указы и распоряжения господина Президента Ильхама Алиева создают для этого все условия.

Построение цифровой экономики тесно связано с устойчивой инфраструктурой

Цифровизация экономики и построение цифровой экономики тесно связаны с формированием устойчивой и безопасной инфраструктуры. Так как без устойчивой и безопасной инфраструктуры, как правило, невозможны ни цифровизация экономики, т.е. использование ИКТ в экономике, экономических отношениях, ни переход к цифровой экономике и ее создание, т.е. производство цифровой продукции на основе цифровых технологий. Именно современная технологическая инфраструктура служит основным компонентом цифровизации и цифровой экономики. Быстро развивающиеся сегодня во всем мире интернет вещей (IoT), технологии 5G, роботизация, кибер-безопасность, внедрение искусственного интеллекта также требуют построения и обновления соответствующей магистральной инфраструктуры. Без устойчивой фиксированной инфраструктуры невозможно обеспечить на уровне передовых стандартов оказание как межгосударственных, так и внутригосударственных услуг связи (connectivity). В настоящее время во всем мире быстро развиваются услуги связи, растет число пользователей как широкополосного, так и мобильного интернета. Операторы ежегодно сталкиваются с необходимостью вложения новых инвестиций в инфраструктуру. По информации британской консалтинговой компании “Analysys Mason”, специализирующейся на сферах телекоммуникаций, технологий и медиа, начиная с 2014 года операторы инвестировали в интернет инфраструктуру более 300 млрд. Долларов США.

Исследования показывают, что предстоит рост числа и приборов, подключаемых к интернету. Так, согласно отчету “The Mobile Economy 2019” Ассоциации Мобильных Операторов (GSMA), за период 2018-2025 гг. в мире число соединений интернета вещей возрастет втрое и достигнет 25 млрд. За тот же период сумма доходов от интернета вещей вырастет в 4 раза и достигнет 1,1 трлн. долларов США. Цифровизация и развитие инфраструктуры приведут к росту числа и пользователей мобильного интернета. Согласно отчету, если в 2018 году пользователей мобильного интернета в мире было 3,6 млрд., то в 2025 году число их достигнет 5 млрд.

Следует отметить, что цифровизация и построение цифровой экономики приносит в повестку дня вопрос построения устойчивой ИКТ инфраструктуры и в Азербайджане. Модернизации фиксированной технологической базы и построение новой технологической инфраструктуры имеют важное значение для совершенствования международных услуг связи и роста числа пользователей интернета. Данная идея стоит в основе начавшей осуществляться программы “Azerbaijan Digital HUB”, направленной на превращение Азербайджана в региональный Цифровой Центр. В рамках этой программы, претворяемой в жизнь компанией “AzerTelecom” – магистральным интернет провайдером, являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора Азербайджана компании “Bakcell”, первоочередным направлением является как раз построение устойчивой инфраструктуры. Наша компания проводит в этом плане работу по построению технологической инфраструктуры как в стране, так и за ее пределами. Так, осуществляемый совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» проект предусматривает прокладку магистральных фибер-оптических кабельных линий вдоль защитных полос железных дорог внутри страны и, таким образом, обеспечит построение сетевых соединений с телекоммуникационными операторами соседних стран в направлениях Север-Юг и Восток-Запад. А создание вдоль исторического Шелкового пути между Европой и Азией Цифрового Шелкового Пути в рамках программы “Digital HUB” и прокладка в рамках данного же проекта по дну Каспийского моря «Транскаспийской магистрали» из Азербайджана в Центральную Азию представляет собой составную часть проекта построения магистральной инфраструктуры за пределами Азербайджана. Осуществление перечисленных проектов обеспечит формирование в Азербайджане фиксированной технологической базы на уровне современных требований и заодно превращение Азербайджана в транзитную, а на последующем этапе, с превращением Баку в Центр Обмена Интернет-Трафиком и созданием в Азербайджане регионального Дата-центра, и в центральную страну при передаче в страны Азии интернета и контента.

“Azerbaijan Digital HUB” – благоприятная платформа для цифровой экономики

Программа “Digital HUB” не ограничивается лишь созданием новых возможностей для развития Азербайджана с точки зрения инфраструктуры. Необходимо особо подчеркнуть, что в конечном итоге эта программа нацелена на формирование цифровой экосистемы. Ибо среди составляющих программу главенствующих компонентов, наряду с построением устойчивой инфраструктуры и совершенствованием услуг связи, есть также и открытие в нашей стране представительств крупных контент-операторов, таких как Facebook, Google, Netflix, Amazon, Alibaba, Tencent, строительство регионального Дата-центра, открытие новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства в русле цифрового бизнеса, а в перспективе и экспорт цифровых услуг под брендом “Made in Azerbaijan” в соседние регионы. Все это создаст условия для формирования в Азербайджане цифровой экосистемы, развития цифровой экономики, для занятия нашей страной более высоких мест в международных рейтингах, продвижения в рейтинге инноваций, а как следствие и для увеличения ВВП.

Исследования показывают, что развитие цифровой экономики положительно сказывается и на увеличение ВВП страны. При рассмотрении экономических показателей различных стран становится очевидным, что доля цифрового сектора в экономике Южной Кореи составляет 12%, Швеции – 8,6%, Финляндии – 8,3%, США –7,4%, Великобритании – 7,1%. По данным Всемирного Экономического Форума, в ближайшее десятилетие 70% новых ценностей в экономике будет создаваться именно на базе цифровых платформ. Согласно прогнозам Google, в странах Юго-Восточной Азии к 2025-му году объем цифровой экономики возрастет втрое и достигнет 240 млрд. долларов.

В сегодняшний день особое внимание построению цировой экономики уделяют такие страны, как США, Великобритания, Франция, Норвегия, Катар, Китай, Россия, которые даже создают специализированные органы, принимают национальные программы в данной сфере, добиваясь большей оперативности процессов цифровой трансформации.

В настоящее время и в Азербайджане осуществляются реформы, государственным и частным сектором проводятся в жизнь масштабные программы, которые формируют прочную базу для построения цифровой экономики. Имея статус регионального Энергетического и Транспортного хаба, Азербайджан имеет реальные возможности, опираясь на свои ресурсы и на передовой зарубежный опыт, построить за короткий период времени свою цифровую экономику и превратиться в Региональный Цифровой Центр.

Автор: Фуад Аллахвердиев

Генеральный директор ООО "AzerTelecom”

Руководитель программы "Azerbaijan Digital HUB”

Об авторе: Фуад Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в ИКТ-секторе. Он был основателем различных стартапов и ряда успешных компаний в области телекоммуникаций. Ф.Аллахвердиев – выпускник двух престижных университетов. Он окончил Бакинский государственный университет и Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова (программа Executive MBA). В настоящее время Ф.Аллахвердиев является генеральным директором ООО “AzerTelecom”. Компания “AzerTelecom” в дополнение к статусам Азербайджана как Энергетических и Транспортный Центр, реализует программу “Azerbaijan Digital HUB”, с целью превращения Азербайджана в Региональный Цифровой Центр.